Caso EDP: Medidas de coação a António Mexia adiadas

A proposta de medidas de coação a António Mexia no âmbito do Caso EDP foram adiadas para esta sexta-feira. O juiz Carlos Alexandre só deverá pronunciar-se na próxima semana, segundo o Observador.

As medidas de coação que o Ministério Público (MP) promoverá no caso EDP não serão conhecidas esta quinta-feira, como estava previsto inicialmente. Segundo o Observador, as medidas - que podem passar pela suspensão de funções de António Mexia , CEO da EDP, e de João Manso Neto, CEO da EDP Renováveis -, só deverão ser conhecidas na sexta-feira. E o juiz Carlos Alexandre só deverá pronunciar-se sobre as mesmas na próxima semana, depois de ouvir a defesa dos gestores da EDP e de João Conceição, administrador da REN e antigo consultor de Manuel Pinho, que foi ouvido esta quinta-feira.





O presidente executivo da EDP, António Mexia, é suspeito de quatro crimes de corrupção ativa e um crime de participação económica em negócio, num inquérito que corre no Tribunal Central de Instrução Criminal. Os casos de crimes de corrupção estão relacionados com os negócios praticados com o antigo ministro da Economia Manuel Pinho, enquanto o crime de participação económica em negócio é relativo à adjudicação da construção da barragem do Baixo-Sabor ao consórcio do Grupo Lena/Odebrecht.