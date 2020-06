Caso EDP: Mexia salienta morosidade do processo antes de ser interrogado

António Mexia será interrogado esta terça-feira no âmbito do "Caso EDP", que é investigado há oito anos.

O CEO da EDP, António Mexia, fez uma curta declaração aos jornalistas quando se preparava para dar entrada no tribunal, no qual será interrogado no âmbito do processo que ficou conhecido como "caso EDP". O empresário sublinhou que está a cumprir o seu dever perante um processo que se alonga há oito anos e que já esteve nas mãos de quatro juízes, embora não tenha sido atendido o seu pedido de não ser ouvido pelo juiz Carlos Alexandre, que o recebe esta terça-feira.





"Foi-nos dito para comparecer, vamos comparecer. Digo apenas isto: ao fim de 8 anos e 4 juízes, repito, 8 anos e 4 juízes, estamos a cumprir a nossa obrigação de comparência", afirmou António Mexia, quando confrontado com o facto de estar a dirigir-se para um interrogatório com o juiz Carlos Alexandre.