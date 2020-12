China Three Gorges abre filial em Espanha para investir em renováveis

O principal acionista da EDP, a China Three Gorges, vai abrir uma filial em Espanha com o objetivo de investir em energias renováveis, conta o espanhol CincoDías.





A empresa recém inaugurada chama-se China Three Gorges (Spain), e é a primeira que dita a presença deste grupo no país de "nuestros hermanos". O único acionista é a China Three Gorges (Europe), que tem sede no Luxemburgo e um capital social de 3.000 euros.





A nova filial deverá dedicar-se à aquisição, administração e gestão de património mobiliário e investimentos. Vai ser liderada por Herrerro Ruiz e Tang Yuanjie. Yuanjie é o diretor do departamento de investimentos do grupo chinês em Lisboa. Ruiz é um dos "homens fortes" da CTG na Europa. Conta já com 18 anos de experiência em instituições como o Citi, Deutsche Bank e Credit Suisse, onde foi o responsável de energia para o sul da Europa.





O grupo presidido por Lu Chun (na foto) entrou em Espanha com a aquisição de 500 megawatts de ativos solares à X-Elio, que geria a partir de Lisboa. Agora, está a criar a filial espanhola de forma a que possa controlar estes ativos depois de concluída a operação, que se espera ver fechada nas próximas semanas.