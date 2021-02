Maior acionista da EDP investe até 500 milhões nas renováveis em Espanha

O maior acionista da EDP, a China Three Gorges, vai investir entre 400 milhões a 500 milhões de euros no país vizinho, mais precisamente em ativos da área das renováveis.





A China Three Gorges quer comprar ativos com uma capacidade de cerca de 400 megawatts e que são maioritariamente constituídos por infraestruturas eólicas. O objetivo, segundo fontes próximas citadas pela Bloomberg, é duplicar os ativos no país vizinho.





O acordo deverá ser feito com um grupo de bilionários que detém campos eólicos, sendo que as discussões estão "avançadas", de acordo com a Bloomberg, e podem mesmo ser concluídas ainda este mês. Apesar disso, o negócio ainda pode cair por terra, avisam as mesmas fontes.





A compra está a ser negociada com a Cefiro, uma empresa de investimento liderada pela família multimilionária Masaveu. Na discussão estão também a Korys, o braço de investimento da família belga Colruyt, e um grupo de investidores portugueses, liderados pela Exus Management Partners.





O portefólio, que anteriormente ficou conhecido como Borawind, inclui cerca de oito campos eólicos na região de Burgos, a norte de Madrid.





Este investimento da CTG segue-se ao que foi feito no ano passado, de 13 parques solares em Epanha, com mais de 500 megawatts de capacidade.



Os investidores chineses, que detêm atualmente 19,03% da EDP, também estiveram entre os finalistas para a aquisição do Grupo T-Solar, uma empresa de energias renováveis com presença em Espanha e Itália. Contudo, esta firma acabou por ser adquirida pela Squared Capital, por 1,5 mil milhões de euros.







(Notícia atualizada às 18:06 com mais informação)