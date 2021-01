Chineses da CTG encaixam mais de 500 milhões de euros com venda de ações da EDP

A China Three Gorges (CTG) vai vender até 100 milhões de ações da EDP numa operação a realizar no mercado através de uma oferta a investidores institucionais, segundo comunicado da elétrica à CMVM.





Com a venda deste lote de ações, equivalente a 2,52% do capital da EDP, a CTG reduz a posição no capital da EDP para 19,05%, mas continua de longe a ser o maior acionista da EDP. A Oppidum Capital (7,20%) e a BlackRock (5,06%) seguem-se na lista.





Segundo os termos da operação, citados pela Bloomberg, os chineses da CTG pretendem vender cada ação a 5,265 euros, pelo que irão encaixar 526 milhões de euros se for este o preço final da operação. Depois da operação se concluir, a CTG ficará confinada a um período de 120 dias em que não poderá vender qualquer ação da empresa nacional que ainda detém (754.740.000 ações).



Ao preço a que o título fechou a sessão de hoje (5,394 euros), a participação que a CTG colocou à venda valia 539,4 milhões de euros. Caso tivessem vendido quando a EDP estava em máximos históricos nos 5,66 euros, no início deste mês, poderiam obter cerca de 566 milhões de euros.



Esta não é a primeira vez que a CTG opta por vender participações na EDP - e sempre em alturas em que a cotação da empresa está em máximos. Em fevereiro do ano passado, a empresa chinesa colocou à venda uma parcela de 1,8% do capital que detinha na EDP, equivalente a quase 66 milhões de ações.



Nessa altura, tal como agora, a cotação da EDP em bolsa estava em máximos históricos até então um pouco abaixo dos 5 euros por ação.



Segundo o comunicado da EDP, o Credit Suisse e o BNP Paribas são os bancos que vão mediar esta nova operação.



O documento refere ainda que "os termos finais da colocação serão anunciados após conclusão do processo de accelerated bookbuild, que se antecipa que deverá ocorrer amanhã antes da abertura do mercado".





A energética liderada por Miguel Stilwell de Andrade sublinha que "esta transação complementará outros ajustes na posição da CTG no capital social da EDP nos últimos 12 meses, como a venda de uma participação de 1,8% do capital social da EDP através de um processo de accelerated bookbuild em fevereiro de 2020, bem como a subscrição do aumento de capital de mil milhões de euros em agosto de 2020, no qual a CTG reforçou a posição acionista".

Na sequência desta transação, a China Three Gorges "continuará a apoiar a parceria estratégica estabelecida entre a EDP e a CTG há mais de nove anos, e que é um pilar fundamental da estratégia internacional da CTG", acrescenta.

Ainda segundo o comunicado, a China Three Gorges "reitera o seu toral compromissso com esta parceria estável e duradoura, bem como com a renovada equipa de gestão da EDP e a sua estratégica focada na transição energética e na liderança nas energias renováveis a nível global".



(notícia atualizada às 19:05)