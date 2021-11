Clima e preço da luz penalizam contas da EDP

A EDP chegou a final de setembro com uma subida do resultado líquido de 21%, para 510 milhões de euros. No entanto, descontando efeitos extraordinários, os lucros recuaram 2%. “Forte aumento” do preço da energia pressionou os resultados.

