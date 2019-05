Miguel Baltazar/Negócios

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) anunciou que decidiu "indeferir os pedidos de registo" das ofertas públicas de aquisição sobre a EDP e a EDP Renováveis, e, "por esse efeito, extinguindo os respetivos procedimentos administrativos."O comunicado do regulador foi publicado esta quarta-feira, depois de um reunião no dia 30 de abril, onde foram tomadas estas decisões.A CMVM conclui assim o processo da oferta, depois de os acionistas da elétrica terem chumbado a desblindagem dos estatutos, uma das exigências da China Three Gorges (CTG) para que a operação tivesse sucesso.O fim da OPA já estava decretado, após esta decisão dos acionistas, tendo o regulador agora ditado o "arquivo" da mesma.