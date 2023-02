Combustíveis ficam mais baratos. Menos 2,5 cêntimos no gasóleo e 1 na gasolina

Os preços dos combustíveis vão descer a partir da próxima segunda-feira, 27 de fevereiro. No caso da gasolina, a redução será de 1 cêntimo por litro no caso da gasolina, enquanto que no gasóleo será de 2,5 cêntimos, revelou fonte do setor ao Negócios.

De acordo com dados da Direção-Geral da Energia e Geologia, o preço de venda ao público, na passada segunda-feira, da gasolina simples 95 fixava-se nos 1,673 euros por litro, enquanto do gasóleo era de 1,538 euros por litro.



Com esta descida, o custo da gasolina vai passar para os 1,663 euros, retomando os valores verificados no início do ano, e o gasóleo para 1,513 euros por litro, o mais barato de sempre em 2023.



É oficial. Parlamento Europeu aprova proibição da venda carros a gasolina e gasóleo a partir de 2035 Leia Também



Os preços dos combustíveis voltam a descer depois de terem subido na semana passada em 0,5 cêntimos, tanto no gasóleo, como na gasolina.



A atualização do custo dos combustíveis acontece numa semana em que o petróleo tanto em Nova Iorque, como em Londres, negociou maioritariamente em baixa, embora esteja a valorizar esta sexta-feira. Isto numa altura em que as preocupações com a política monetária e o estado da economia dos EUA e na Europa se sobrepõem ao aumento da procura por parte da China, o maior importador do mundo de crude.



Preço dos combustíveis volta a subir: Mais 1 cêntimo na gasolina e 1,5 no gasóleo Leia Também