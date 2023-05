Combustíveis voltam a descer. Menos seis cêntimos na gasolina e cinco no gasóleo

Os preços dos combustíveis vão descer a partir da próxima segunda-feira, dia 8 de maio. No caso da gasolina, a redução será de seis cêntimos por litro, enquanto que no gasóleo será de cinco cêntimos, revelou fonte do setor ao Negócios.

De acordo com dados da Direção-Geral da Energia e Geologia, na passada segunda-feira, 1 de maio, o preço de venda ao público da gasolina simples 95 fixava-se nos 1,659 euros por litro, enquanto do gasóleo simples era de 1,454 euros por litro.





Com esta descida, o custo da gasolina vai passar para os 1,599 euros - descendo do patamar dos 1,6 euros por litro e o gasóleo para 1,404 euros por litro.

A gasolina vai continuar mais cara do que o gasóleo, com uma diferença de 19,5 cêntimos entre os dois combustíveis.

A atualização do custo dos combustíveis acontece numa semana em que o petróleo tanto em Nova Iorque, como em Londres, negociou fortemente em baixa e a caminho do terceiro saldo semanal negativo. Isto numa altura em que aumentam as preocupações com a economia dos Estados Unidos e a recuperação da China que afastam os investidores deste ativo.

Os preços médios diários são apurados pela DGEG com base nos preços comunicados pelos postos de combustível, ponderados com as quantidades vendidas do último período conhecido, incorporando os descontos praticados nos postos de abastecimento como cartões frota e outros.