Preços dos combustíveis descem segunda-feira após três semanas de subidas

Os preços dos combustíveis vão descer a partir da próxima segunda-feira, dia 5 de junho. A descida será de 0,5 cêntimos por litro para o gasóleo e de 2,5 cêntimos para a gasolina, revelou fonte do setor ao Negócios.







Assim, quando for abastecer, deve passar a pagar 1,439 euros por litro no gasóleo simples e 1,653 euros por litro na gasolina simples 95, tendo em conta os valores médios praticados nas bombas à segunda-feira, divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).





A última vez que os preços registaram uma descida foi no dia 8 de maio.

Desde o início do ano, o preço do gasóleo já desceu 13 vezes e subiu oito; no caso da gasolina, subiu 11 vezes e desceu 10, de acordo com a DGEG.





O petróleo está a valorizar esta sexta-feira, potenciado pela aprovação no Senado do tecto da dívida norte-americana e, ao mesmo tempo, com os investidores a virarem atenções para a reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (OPEP+), que se juntam este domingo.

O resultado da reunião deste fim de semana da OPEP+ é ainda muito incerto. Analistas do HSBC e Goldman Sachs, citados pela Reuters, indicam que mais cortes na produção são improváveis e que o bloco adotaria uma abordagem de "esperar para ver".



Notícia atualizada às 12:24