Consumidores europeus podem poupar 175 mil milhões por ano com eletrificação da economia

Até 2040, a capacidade de eletrificar vários setores económicos (edifícios, transportes e indústria) terá de triplicar na União Europeia (UE) e a expansão das energias renováveis deverá multiplicar-se por 10, com vista a chegar a uma oferta firme e estável de energia elétrica capaz de satisfazer uma procura de cerca de 4.600 TWh.Dez anos mais tarde, em 2050, a procura de energia elétrica na UE terá já aumentado entre 66 e 93% face aos níveis 2015; a eficiência energética terá aumentado até 41%; entre 58 e 71% da procura de energia dirá respeito a consumos eletrificados; até 82% da produção de eletricidade terá origem em fontes renováveis; estarão instalados até sete vezes mais GW de capacidade renovável, a uma média entre 71 e 98 GW por ano; e serão gerados até 782 TWh de flexibilidade na rede através de novas soluções de armazenamento.As conclusões são do mais recente estudo "Vias Rápidas para a Descarbonização" da Eurelectric - associação que representa os interesses do setor elétrico europeu -, que traça dois cenários futuros inspirados nas políticas Fit for 55 e REPowerEU da União Europeia, e um terceiro cenário de "ação radical" para alcançar a neutralidade carbónica já em 2040."A introdução do pacote Fit for 55 da UE aumentou significativamente a ambição de descarbonização na Europa e, com isso, a necessidade de um progresso mais rápido na descarbonização dos usos finais da energia", disse Kristian Ruby, secretário-geral da Eurelectric.Traçando diferentes metas e etapas-chave para 2030, 2040 e 2050, o estudo (que contou também com a colaboração da consultora Accenture) confirma o papel fundamental da eletrificação com origem em fontes limpas para acelerar o caminho da UE para um cenário de emissões zero e destaca também o seu potencial para reduzir as faturas energéticas das famílias."Com as políticas certas para evitar importações de combustíveis fósseis, os consumidores europeus podem economizar 175 mil milhões de euros por ano e ter contas de energia mais baratas", diz a associação, que além da eletrificação dos consumos admite também o "uso do hidrogénio verde apenas nos setores onde for mais eficaz"."A UE tem metas altamente ambiciosas já para 2030. Todas as mudanças radicais que alcançarmos nesta década determinarão depois a capacidade de cumprir qualquer meta que possamos estabelecer para 2040. É por isso que nos devemos concentrar em fazer progressos no terreno agora. Isto implica garantir a confiança dos investidores, alcançar uma velocidade máxima no licenciamento de projetos renováveis e novas infraestruturas, defender a competitividade e modernizar as redes elétricas para que sejam capazes de gerir um sistema elétrico maior e mais complexo", disse o novo presidente da Eurelectric e CEO da E.ON, Leonhard Birnbaum.Em comunicado, a Eurelectric sublinha que "o sucesso da Europa depende de fatores críticos, tais como a reforma do mercado elétrico, aceleração do licenciamento de projetos renováveis, investimento em redes elétricas e maior competitividade industrial", acrescentando que até 2050 70% do consumo energético nos transportes, edifícios e indústria (ainda muito dependentes de combustíveis fósseis) deverá ser descarbonizado.Destes três setores, os transportes estão mais avançados na transição energética, com previsões de uma redução de, pelo menos, 53% no uso de energia em 2050, por comparação com 2015.O estudo destaca assim que a eletricidade limpa e renovável é a melhor solução económica para reduzir as emissões poluentes e o uso de energia, graças a uma eficiência energética superior, sendo essenciais "investimentos massivos em geração de energia limpa e infraestruturas de rede, para uma transição energética bem sucedida".A Eurelectric reconhece também que os diferentes países da UE têm pontos de partidas diferentes para o processo de descarbonização e transição energética, o que exige "soluções à medida".