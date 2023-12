COP28: EDP integra nova aliança mundial para triplicar renováveis até 2030

Leia Também Cooperação internacional mais forte em setores com emissões elevadas é crucial para atingir objetivos climáticos, diz AIE

A 28.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climática (COP28) foi palco da criação de uma nova aliança: a Utilities for Net Zero Alliance (UNEZA), da qual fazem parte 31 empresas globais - entre as quais a EDP, Iberdrola, Enel, Engie e RWE, entre outras -, que a partir de agora vão unir forças com a Agência Internacional para as Energias Renováveis (IRENA) e os High-Level Champions for Climate Change das Nações Unidas para "assumir um compromisso conjunto no sentido de promover a eletrificação, redes preparadas para renováveis e a expansão de energias limpas".Neste contexto foi aprovada esta terça-feira a "Declaração de Ação dos EAU" na COP28, no Dubai, "alinhando uma parte significativa da comunidade global de eletricidade com o objetivo da Agenda de Ação da COP28 de acelerar uma transição energética justa e ordenada", explicou a EDP em comunicado.O objetivo desta cooperação global entre as principais entidades da cadeia de valor do sistema elétrico passa por promover a adoção acelerada de mais energias renováveis no mundo. Além disso, a aliança cria uma plataforma conjunta para resolver os obstáculos nas cadeias de abastecimento, apoiar os fluxos de capital para a transformação do setor da energia e colaborar com os decisores políticos e os reguladores."Triplicar a capacidade de produção de energia renovável até 2030 é a forma mais realista de manter os 1,5°C. Para acelerar a implantação das energias renováveis, precisamos de uma ação concertada para ultrapassar as barreiras existentes ao nível das infraestruturas através da modernização e atualização das redes elétricas, bem como das linhas de transmissão e distribuição que permitem a rápida eletrificação do sistema. O setor dos serviços públicos está na linha da frente desta modernização", disse Francesco La Camera, diretor-geral da IRENA."É crucial adotar e acelerar a utilização de energias renováveis, o que exige esforços coletivos para ultrapassar os atuais desafios, modernizando e melhorando as redes elétricas, o transporte e as linhas de distribuição", afirmou Rui Teixeira, administrador executivo da EDP, na COP28.Liderada pela Abu Dhabi National Energy Company, dos Emirados Árabes Unidos, a lista de entidades fundadoras da UNEZA inclui: EDP, Bui Power Authority, DEWA, DLO Energy, EDF, E.ON, Enel, Engie, Etihad Water and Electricity, Hitachi Energy, Iberdrola, Jinko Power, KEGOC, KenGen, Masdar, National Grid, Octopus Energy, RWE, Schneider Electric, Siemens, SSE, Tenaga, Uniper e Xlinks.O Fórum Económico Mundial (FEM), a Comissão Eletrotécnica Internacional (CEI), a Aliança Global para as Energias Renováveis e o Coordenador Elétrico Nacional serão parceiros da nova aliança, cujo plano de ação para mitigar os desafios da transição energética, inclui a mobilização de capital, redução dos riscos da cadeia de fornecimento, formação de talentos e apoio político e regulamentar.