Para a empresa, que tem um extenso portefólio eólico mas só agora começa a dar os primeiros passos no solar no país, hibridização é a palavra de ordem para crescer no mercado nacional. Além dos projetos que juntam eólico e solar, a EDP tem já na calha novos híbridos com barragens.

Crise política não trava aposta da EDP nas renováveis em Portugal









