Depois de Espanha, portuguesa miio entra no mercado francês

A empresa de mobilidade elétrica miio, sediada em Aveiro, anunciou esta segunda-feira a entrada no mercado francês, com o acesso a 55 mil postos de carregamento naquele país.

"A partir de agora, de Portugal a França, passando por Espanha, qualquer utilizador pode viajar de veículo elétrico com apenas uma solução de carregamento: a miio. A empresa tem o objetivo de tornar a utilização e carregamento de veículos elétricos cada vez mais prática e conveniente, agora também na Europa", refere a empresa, numa nota enviada ao Negócios.Através da conexão às plataformas de roaming europeias, é possível viajar com a miio em Portugal, Espanha e França. Daniela Simões, CEO e co-fundadora da empresa portuguesa, diz que esta expansão permitiu cobrir a maior parte do território francês, "eliminando assim mais um entrave à transição energética na mobilidade".

"Queremos que a mobilidade elétrica seja tão ou mais prática e conveniente como a tradicional. Para isso, precisamos de simplificar todos os processos relacionados à condução de veículos elétricos, para todos os condutores", acrescenta a responsável.

A utilização da plataforma no mercado francês é semelhante ao que acontece em Espanha e Portugal. "Basta instalar e consultar a app miio para encontrar um dos 55 mil postos de carregamento disponíveis e dirigir-se a um posto com o seu veículo elétrico. No local, é só selecionar o posto e a tomada que quer usar e clicar em 'carregar'", explica a empresa, destacando que o objetivo é continuar a desenvolver novos produtos e serviços.



A start-up portuguesa anunciou no início de julho a entrada no mercado espanhol, com a possibilidade de carregamentos em 120 postos. O objetivo da Miio é atingir um total de três mil postos de carregamento no país vizinho até ao final de 2022.