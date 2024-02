Repsol compra tecnológica portuguesa miio para se expandir na mobilidade elétrica

Leia Também Portuguesa Miio compra a Voltcharge

A energética espanhola Repsol anunciou esta sexta-feira a, fundada em 2019 e que integra desde julho de 2022 o portefólio da Portugal Ventures, sociedade de capital de risco do grupo do Banco Português de Fomento.que dispensam o uso de cartões físicos nos postos de carregamento.Com extensas redes de postos de abastecimento em Portugal e Espanha, para a Repsol este investimento significa um reforço na sua aposta na área da mobilidade elétrica, frisou a empresa em comunicado. "Esta parceria está em linha com o Plano Estratégico e os objetivos da Repsol, permitindo-nos alargar o nosso portefólio e a colocar em prática o nosso conhecimento no âmbito da mobilidade elétrica. Acreditamos que a nossa experiência, aliada à presença no mercado ibérico, vai impulsionar significativamente a oferta de soluções inovadoras que satisfazem as necessidades distintas dos nossos clientes", disse Paloma Gallo, responsável pelo desenvolvimento do negócio de Mobilidade Elétrica da Repsol em Portugal. Nesta área a empresa conta com quase 15 anos de experiência e detém uma rede pública de carregamento na Península Ibérica.Até à data, a empresa temA Repsol dispõe de pontos de carregamento elétrico rápidos e ultrarrápidos, em estações de serviço, nos principais corredores da Península Ibérica, com ligações compatíveis com qualquer tipo de veículo elétrico.Para a miio, a parceria com a espanhola "é um marco que celebra não só o nosso crescimento, mas também a visão partilhada de inovação e sustentabilidade.Esta colaboração é uma alavanca que nos ajudará a impulsionar a mobilidade elétrica e a fortalecer a nossa trajetória de independência e inovação", afirma Daniela Simões, CEO e Co-fundadora da miio.Por seu lado, a Portugal Ventures sublinha que"Através do nosso investimento conseguimos garantir à equipa da miio os meios financeiros necessários e o knowhow que permitiu à empresa alcançar vários objetivos, resultando no reconhecimento da Repsol e a respetiva aquisição maioritária, o que irá permitir a internacionalização e potenciar o desenvolvimento do produto da miio", disse Teresa Fiúza, vice-presidente da Portugal Ventures.Em 2022 a miio expandiu-se internacionalmente, com a entrada nos mercados espanhol e francês. Atualmente,