Portuguesa Miio compra a Voltcharge

Ambos utilizadores de veículos eléctricos, Rafael Ferreira e Daniela Simões, ex-alunos de Engenharia Informática da Universidade de Aveiro (UA), começaram a desenvolver o seu primeiro negócio na incubadora de empresas da UA, tendo fundado a Miio, em maio de 2019, com um capital social de apenas mil euros.

A Miio pretende simplificar a vida do utilizador de veículos eléctricos, que pode, através da app da empresa, escolher o local de carregamento, simular e comparar preços de acordo com o veículo e estado de bateria, controlar os consumos e gastos e indicar as soluções de carregamento adequadas ao veículo.

Neste último verão, a Miio anunciou a sua expansão internacional, para dois novos mercados – em Espanha, com a possibilidade de carregamentos em 120 postos, prevendo atingir os três mil até ao final deste ano; e em França, onde permite o acesso a 55 mil postos.

Entretanto, recebeu financiamento da capital de risco estatal Portugal Ventures para "capacitar a equipa de recursos humanos nas áreas de engenharia e marketing, e ainda acelerar a internacionalização, nomeadamente para os mercados de Espanha e França".

8 de Novembro de 2022: a Miio anunciou a aquisição da Voltcharge, projeto de "ecommerce" que disponibiliza equipamentos para o carregamento doméstico de veículos elétricos.

"O objetivo é, com esta aquisição, arrancar com uma nova área de negócio – Miio Store, que proporcione aos carregamentos de veículos elétricos em ambiente doméstico a comodidade e simplicidade característica da Miio", sinaliza a empresa, em comunicado.

Ao Negócios, Daniela Simões adianta que a Miio, que "tem 20 pessoas e terminará o ano com 22", com a compra da Voltcharge, incorporou o fundador da empresa. "E migrámos as parcerias, instaladores e fornecedores da Voltcharge para a Miio", acrescenta, sem revelar o valor da aquisição.

A atual loja de "ecommerce" da Voltcharge "manter-se-á 100% operacional" até a transição para a Miio Store estar concluída.

"A aquisição da Voltcharge é mais um passo no crescimento da Miio, que pretende levar toda a sua inovação e praticidade para o ambiente doméstico do carregamento de eléctricos", enfatiza a CEO e co-fundadora da Miio.

"Sabemos que, apenas em França, mais de 50% dos condutores de elétricos usa maioritariamente o carregamento doméstico numa base diária, número que em Portugal é ainda mais elevado. Estamos, portanto, a falar de um conjunto relevante de utilizadores que ainda sofre na escolha, aquisição e instalação destes equipamentos. A Miio pode ajudar a simplificar o processo, tal como fez no carregamento público e é nesse sentido que surge esta nova área de negócio", explica Daniela Simões.

Além da perspetiva de entrada em novos mercados, a Miio pretende também, em 2023, "lançar o software para ambiente doméstico, que poderá também ser incorporado na app Miio e proporcionar ainda mais vantagens aos utilizadores", promete a empresa.

A comunidade de utilizadores registados na Miio é atualmente "superior a 100 mil pessoas", garante.