Portuguesa Miio entra no mercado espanhol

A portuguesa Miio anunciou esta sexta-feira a entrada no mercado espanhol. A empresa de mobilidade elétrica revela que a partir de agora é possível o carregamento de veículos elétricos em 120 postos no país vizinho. O objetivo da Miio é atingir um total de três mil postos de carregamento naquele país até ao final de 2022.



"Através da conexão às plataformas de roaming europeias, será possível viajar com a miio em Espanha, com as ligações diretas a outros CPOs a serem planeadas para uma segunda fase do estabelecimento da miio em Espanha", refere a startup portuguesa numa nota enviada ao Negócios.



Este novo passo, explica Daniela Simões, CEO e co-fundadora da startup, visa transportar para o país vizinho "a simplicidade e confiança para viajar num veículo elétrico", algo que a empresa acredita já fazer em Portugal. "O mercado de mobilidade elétrica europeu é altamente fragmentado e bastante diferente do português, sendo que o nosso objetivo é o de proporcionar uma melhor experiência para o consumidor, independentemente da sua nacionalidade ou local de origem", detalha.



Nesta primeira fase, apenas o comparador de preços não poderá ser utilizado em Espanha, algo que se deve à alta fragmentação do mercado, justifica a responsável.



Daniela Simões explica que a principal dificuldade encontrada na expansão para o país vizinho "deveu-se ao facto de não existir uma entidade gestora, como existe em Portugal, que agregue todos os postos do país".



Atualmente com uma equipa de 16 elementos, a empresa diz estar a contratar novos recursos para apoiar o crescimento e internacionalização.



Para usufruir dos serviços da empresa no mercado espanhol, o utilizador tem de instalar e consultar a aplicação Miio para encontrar um dos 120 postos de carregamento disponíveis. "No local, é só selecionar o posto e a tomada que quer usar e clicar em iniciar", acrescenta em comunicado a empresa.