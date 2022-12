Dourogás conclui venda da Sonorgás à multinacional iCON

Nuno Afonso Moreira (na foto)

O grupo Dourogás - um dos maiores operadores em Portugal do setor do gás natural - concretizou a venda da Sonorgás à iCON. A conclusão do negócio deu-se após aprovação das entidades reguladoras e foi divulgada esta terça-feira de manhã, através de comunicado enviado às redações.A intenção da venda da empresa pelo grupo liderado portinha sido conhecida em agosto, altura em aA Sonorgás dedica-se ao desenvolvimento e gestão de redes de gás natural eA empresa foi comprada por um fundo da iCon, multinacional com sede em Londres, especializada em infraestruturas e que opera na Europa e América do Norte.A iCon pretende manter toda a equipa da Sonorgás, bem como a atual gestão, explica o comunicado, que indica a intenção da multinacional de "aumentar os recursos num futuro próximo para apoiar o crescimento significativo previsto do negócio, mantendo ao mesmo tempo operações eficientes e fiáveis"."Com esta operação, a Sonorgás reforça a sua capacidade financeira e continuará a apostar na manutenção e desenvolvimento de infraestruturas que são essenciais para continuar a servir os territórios onde tem presença", refere ainda a comunicação.