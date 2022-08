Fundo iCON compra Sonorgás à Dourogás

Arcos de Valdevez,Ponte da Barca, Macedo de Cavaleiros, Mirandela, Peso da Régua, Santa Marta de Penaguião e Póvoa de Lanhoso.





O fundo iCON Infrastructure Partners VI, da iCON Infrastructure LLP, comprou a Sonorgás ao Grupo Dourogás, informa esta quinta-feira o grupo liderado por Nuno Afonso Moreira (na foto). Neste momento, o grupo iCON não tem qualquer investimento ativo em Portugal.A Sonorgás foi criada em 2008, por cisão do Grupo Dourogás.A operação, já notificada à Autoridade da Concorrência, prevê a venda da Sonorgás, que é um operador da rede de distribuição de gás em 31 localizações dispersas por vários distritos do norte do país e é também um comercializador de último recurso nos concelhos deDe acordo com o comunicado, "a equipa de gestão da Sonorgás permanecerá inalterada após a transação" e a iCON pretende mesmo "aumentar os recursos humanos num futuro próximo, de forma a apoiar o crescimento significativo previsto para o negócio, mantendo ao mesmo tempo operações eficientes e fiáveis".A operação deverá ficar concluída até ao final do ano, refere ainda o grupo Dourogás, fundado em 1994 em Vila Real.