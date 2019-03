EDP analisa venda de ativos em Portugal para investir nas renováveis

A EDP está a trabalhar num plano de venda de alguns dos seus ativos de eletricidade em Portugal, avança a Reuters, que cita três fontes próximas do processo. O objetivo destas alienações é libertar capital para investir na expansão na área de energias renováveis.

A agência de informação americana adianta que a elétrica liderada por António Mexia tem ativos de geração de energia convencionais no valor de 1,7 mil milhões de euros em Portugal e Espanha, sendo que o que a EDP estará a analisar a venda de ativos somente no território nacional.

Esta notícia surge a poucos dias de a EDP apresentar os resultados de 2018 e o seu plano estratégico, o que vai acontecer no próximo dia 12 de março. Estas medidas surgem também depois de o fundo de investimento Ellitott, conhecido como o "Abutre da Argentina", se demonstrar contra a oferta pública de aquisição (OPA) lançada pela China Three Gorges (CTG) e defender que a elétrica deve focar-se no investimento em crescimento e otimização do portefólio.

A Reuters diz mesmo que a venda dos ativos em Portugal reflete, precisamente, uma medidas que o fundo Elliott defende para a empresa, de acordo com uma das fontes citadas.

O Expresso tinha já noticiado que a EDP está a ponderar vender um conjunto de centrais hidroelétricas, num conjunto de alienações que poderá render cerca de mil milhões de euros à elétrica.

Já o jornal online Eco revelou que o investimento na área das renováveis poderá ascender a sete mil milhões de euros nos próximos anos.