EDP anuncia a venda de hidroelétrica no Brasil por 240 milhões de euros

A EDP Brasil anunciou esta terça-feira a venda da hidroelétrica Mascarenhas, localizada no estado brasileiro do Espírito Santo, à Victory Hill Global Sustainable Energy Opportunities, companhia sediada em Londres, por 1,2 mil milhões de reais (240 milhões de euros).A empresa receberá 800 milhões de reais (156,2 milhões de euros) no fecho do negócio e o restante irá receber conforme condicionantes estabelecidas no processo de renovação de concessão da hidroelétrica.Segundo a EDP Basil, a operação e o preço estão sujeitos à verificação de condições precedentes e ajustes usuais.A empresa também destacou a negociação está alinhada com o planeamento estratégico da EDP no Brasil "para o ciclo de 2021-2025, que tem como objetivo diversificar o portfólio da companhia e ampliar os investimentos em geração solar e redes, além de rotacionar ativos de geração em maturidade."A central Mascarenhas tem 198 Megawatt (MW) de capacidade instalada e está localizada no rio Doce, no estado do Espírito Santo. Em junho de 2022 possuía um ativo líquido de 263,5 milhões de reais (51,5 milhões de reais) e um "cash-flow" de 187,3 milhões de reais (36,5 milhões de euros) nos últimos 12 meses."Estamos felizes em anunciar esta transação, que está alinhada ao nosso compromisso estratégico de balancear o nosso portfólio de geração, nos possibilitando reduzir a exposição ao risco hídrico e ampliar o nosso investimento em energia solar", destacou João Marques da Cruz, CEO da EDP no Brasil."O anúncio dessa venda demonstra mais uma vez o nosso compromisso em gerar valor aos acionistas, mantendo a nossa disciplina financeira e um balanço robusto", acrescentou Henrique Freire, CFO da EDP no Brasil.A Victory Hill Global Sustainable Energy Opportunities tem 2,4 mil milhões de reais (470 milhões de euros) em valor de ativos distribuídos no Brasil, Estados Unidos, Reino Unido e Austrália.No Brasil, administra 18 empreendimentos de geração solar. Na aquisição do ativo, haverá a manutenção da atual equipa de colaboradores.A companhia pretende nomear a Paraty Energia, empresa especializada em comercialização de energia, consultoria de projetos e operações, como parceira operacional.No plano estratégico anunciado para o ciclo 2021-2025, a EDP Brasil destacou pretender atingir 1 Gigawatt (GW) de capacidade instalada em geração fotovoltaica no Brasil.Nesse sentido, já anunciou, em parceria com a EDP Renováveis, a construção das centrais de Monte Verde, no Rio Grande do Norte e Novo Oriente, em São Paulo.