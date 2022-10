Terceiro trimestre “sólido” para EDP com aumento dos preços da energia, diz Bloomberg

A EDP pode superar a meta de aumento de 6% do crescimento médio anual (CAGR) do EBITDA no terceiro trimestre impulsionada principalmente pelo aumento dos preços da energia, mas também por aquisições nos setor das renováveis e também pela venda de ativos, que já ultrapassa as expectativas, refere a Bloomberg.



Os preços da energia têm aumentado em toda a Europa e Portugal não escapou a esta tendência. Este aumento tem beneficiado as empresas do setor, como a EDP que desde o início do ano até ao segundo trimestre melhorou o seu EBITDA em 19% face ao segundo semestre de 2021.



A Bloomberg prevê que a empresa continue o ano com um terceiro trimestre "sólido" e que supere o seu objetivo de atingir 6% no seu EBITDA CAGR.



Além disso também está previsto um aumento de capital maior do que esperado com a venda de sete parques eólicos em Itália e a de uma hidroelétrica no Brasil por 420 e 240 milhões de euros, respetivamente.





A reforçar as receitas do terceiro trimestre também está a valorização do dólar e do real brasileiro, "embora parcialmente compensada por um aumento dos custos de empréstimo sobre parte da dívida detida em moedas locais", esclarece a agência de informação.