EDP assegura 30 MW eólicos em leilão grego de energia através da Renováveis

A EDP Renováveis assegurou um contrato diferencial de 20 anos, na sequência do leilão de energia grego, para a venda de geração eólica produzida pelo parque Chalkodonio com 30 MW de capacidade.

O projecto, localizado na região central da Grécia, deverá entrar em operação em 2022, informou em comunicado à CMVM a subsidiária da EDP para as energias renováveis.

Em 2018, a empresa liderada por Manso Neto (na foto) anunciou a entrada na Grécia, com a atribuição de dois contratos diferenciais de 20 anos para um total de 60 MW. "Com este novo contrato, a EDPR reforça a sua presença num novo mercado com um desenvolvimento sustentável do seu recurso de energia renovável", sublinha o comunicado.

Como parte do "strategic update" anunciado no passado dia 12 de março, "a EDPR continua a analisar oportunidades de crescimento, enquanto desenvolve projectos rentáveis focados em países com perfil de baixo risco e estabilidade regulatória", diz ainda o mesmo documento.





Os contratos diferenciais (ou contratos por diferença [ontract for Diference - CFD) são instrumentos financeiros complexos.

De forma resumida, o CFD é um contrato diferencial entre duas partes, tipicamente qualificadas como comprador e vendedor, em que se estabelece que o vendedor pagará ao comprador a diferença (se positiva) entre o valor de mercado de um determinado activo (ex: uma acção) na data de fecho da posição assumida nesse contrato e o seu valor de mercado na data de abertura da posição assumida nesse contrato (o comprador protege-se, pois, das subidas de preço). Se esta diferença for negativa (isto é, o preço cair), será o comprador a pagá-la ao vendedor (pelo que este se protege das descidas de preço), explica a CMVM.