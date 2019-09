EDP Renováveis fechou um contrato para a venda de energia produzida por um projeto eólico de 100 MW numa região com "fortes recursos eólicos" no México.

"A EDP – Energias de Portugal, S.A. ("EDP"), através da sua subsidiária EDP Renováveis, S.A. ("EDPR"), estabeleceu um contrato de aquisição de energia ("CAE") para venda da energia produzida por um projeto eólico de 100 MW", anunciou a empresa em comunicado enviado esta segunda-feira, 30 de setembro, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com a energética, o projeto tem "um fator esperado de utilização acima de 40%", sendo que as operações deverão começar em 2021. O contrato, que foi estabelecido em dólares norte-americanos, tem uma duração mínima de 15 anos.



Com este contrato fechado, a EDP Renováveis "tem atualmente assegurado mais de 50% dos ~7,0 GW de capacidade build-out global prevista para o período de 2019-2022, conforme anunciado no Strategic Update de 12 de março de 2019".



No comunicado ao mercado, a empresa argumenta que tem tido "sucesso" em assegurar novos contratos de aquisição de energia, o que "reforça o seu perfil de baixo risco e a sua estratégia de crescimento baseada no desenvolvimento de projetos competitivos e inovadores com visibilidade de longo-prazo".