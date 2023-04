EDP assegura contrato de longo prazo para portfólio solar em Itália

Leia Também EDP Renováveis aumenta produção de energia em 11% apesar de quebra na Europa

A EDP, através da sua subsidiária EDP Renováveis, S.A. (EDPR), assegurou um Contrato de Aquisição de Energia (CAE) de longo prazo com a The Procter & Gamble Company (P&G) para a venda da energia verde produzida por um portfólio solar de 109 MWac (142 MWdc) em Itália.De acordo com a informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), "o portfólio consiste em dois projetos solares situados na região de Lazio, Itália. Ambos projetos estão previstos entrar em operação em 2023 e prevê-se que evitem mais de 52 mil toneladas de emissões anuais de CO2"."Ao dia de hoje, a EDPR assegurou 35% do seu objetivo de adições de capacidade solar, contribuindo para uma capacidade assegurada que representa 44% dos 17 GW estabelecidos para o período de 2023-26", acresscenta a nota.A EDPR sublinha ainda que o facto de ter vindo a assegurar novos contratos "reforça o seu perfil de baixo-risco e estratégia de crescimento baseado no desenvolvimento de projetos competitivos e com visibilidade de longo-prazo, promovendo a aceleração da transição energética e a descarbonização da economia".