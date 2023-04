EDP Renováveis fecha acordo com a Google para mais de 80 projetos de energia solar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A EDP Renováveis e a Google celebraram um acordo para o desenvolvimento e instalação de mais de 80 projetos de energia solar distribuída, num total de cerca de 650 megawatt-pico.A informação foi comunicada esta segunda-feira pela empresa liderada por Miguel Stilwell, que diz tratar-se "do maior acordo celebrado entre duas empresas para o desenvolvimento de projetos de energia solar distribuída nos Estados Unidos".Os primeiros projetos vão começar a ser desenvolvidos no estado de Ohio, onde a gigante tecnológica opera um campus de centro de dados e tem uma 'Google Cloud', mas os projetos solares vão alastrar-se a seis estados norte-americanos. "A EDP Renováveis América do Norte será responsável pelo desenvolvimento, construção e operação dos parques solares fotovoltaicos, devendo os primeiros projetos estar operacionais até ao final de 2024", afirma a empresa.O desenvolvimento dos parques será também financiado pela aquisição de certificados de energia renovável pela Google, instrumento que certifica que um determinado comprador tem os direitos dos benefícios ambientais e sociais da eletricidade produzidos por um determinado projeto renovável, detalha a EDP Renováveis.

"Estamos muito satisfeitos com este acordo com a Google, que nos vai permitir desenvolver um número substancial de projetos de energias renováveis, enquanto cuidamos de comunidades mais desfavorecidas. A tão necessária transição para formas mais limpas de produção e utilização de energia não deve deixar ninguém para trás e esta parceria com a Google permite-nos garantir que tal não acontece, tornando a eletricidade mais limpa e, ao mesmo tempo, acessível a mais famílias", afirma Stilwell, na nota em causa.





A EDP tem atualmente cerca de 1.4 gigawatts (GW) instalados em projetos de energia solar a nível global, sendo que o objetivo é desenvolver 3 GW adicionais entre este ano e 2026.Notícia atualizada às 13h32