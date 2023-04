EDP assegura contrato de 20 anos para projeto de 200 MW nos EUA

Leia Também EDP paga dividendo de 19 cêntimos a 3 de maio

A EDP - Energias de Portugal assegurou um Contrato de Aquisição de Energia (CAE) a 20 anos para a venda da energia verde produzida por um parque eólico de 198 megawatts (MW) no estado de Indiana, nos Estados Unidos.No comunicado enviado à Comissão do Mercado de valores Mobiliários (CMVM), a EDP revela que o CAE foi assegurado através da EDP Renováveis e que a operação o projeto deve "entrar em operação em 2025"."Com este novo contrato, a EDPR assegurou 45% dos 7,4 gigawatts (GW) estabelecidos como objetivo de adições na América do Norte para 2023-26, assim como 43% dos 17 GW de objetivo para adições de capacidade renovável em 2023-26 anunciados no Capital Markets Day da EDPR em março de 2023", lê-se na nota.A empresa considera ainda que "o sucesso da EDPR em assegurar novos CAE reforça o seu perfil de baixo risco e estratégia de crescimento baseado no desenvolvimento de projetos competitivos e com visibilidade de longo prazo, promovendo a aceleração da transição energética e a descarbonização da economia".