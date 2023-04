EDP fecha contrato de financiamento “Green” em Singapura de 684 milhões

A EDP e a EDP Finance BV assinaram um contrato de financiamento "green" de cinco anos pelo montante de mil milhões de dólares singapurianos (SGD), que corresponde a cerca de 683,7 milhões de euros, anunciou a empresa esta segunda-feira.



Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a "transação foi organizada pela própria EDP, em conjunto com o DBS Bank no papel de 'Coordinator', contando também com a participação do DBS Bank e de outros três bancos internacionais: MUFG, OCBC, UOB, enquanto 'Bookrunners' e 'Mandated Lead Arrangers'. O MUFG atua também como Agente".





O contrato anunciado esta segunda-feira, sublinha a nota, "reforça o compromisso da EDP para o crescimento na região da Ásia-Pacífico, em linha com o Plano Estratégico 2023-2026".





Esta é uma das primeiras emissões de dívida da EDP em dólares de Singapura, um mercado onde o grupo entrou em 2021 com a compra da Sunseap.