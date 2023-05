EDP Renováveis conclui a sua maior central solar para autoconsumo na China 

Leia Também Depois dos painéis no Alqueva, EDP aposta no solar flutuante nos mares asiáticos

A EDP Renováveis anunciou esta segunda-feira que concluiu a construção de um projeto de energia solar fotovoltaica de geração distribuída, para autoconsumo e com uma capacidade de 19 megawatts-pico (MWp) na província chinesa de Anhui, na região leste do país.Ao todo são 35.000 painéis solares que vão gerar mais de 22GWh de energia por ano, o equivalente a uma redução anual de 19 mil toneladas de emissões de dióxido de carbono equivalente (CO2e). Diz a empresa que se trata do maior projeto solar de geração distribuída do grupo português na China.De acordo com a elétrica, este projeto foi instalado no telhado de uma fábrica de produtos eletrónicos na China e tem associado um contrato de longo prazo a 20 anos. A construção desta central solar para autoconsumo começou no início de 2023 e cerca de cinco meses a ficar concluída."Este projeto faz parte da capacidade instalada adicional de 150 MWp de energia solar que a EDP Renováveis quer desenvolver na China e do compromisso em investir em projetos distribuídos e em centrais solares de larga escala", refere a empresa em comunicado. A China traçou como meta ser neutra em carbono até 2060, uma década depois da Europa e dos Estados Unidos.Em 2022 a EDP Renováveis comprou a empresa Sunseap e hoje tem mais de 730 MW de capacidade solar nos mercados da região Ásia-Pacífico, que representam 5% do portfólio global de energias renováveis da empresa."Temos vindo a reforçar a nossa presença na China, procurando ao mesmo tempo aumentar a nossa capacidade de entrega de projetos de maior dimensão. Esta central solar prova a capacidade de desenvolver rapidamente instalações de solar descentralizado de grande dimensão, o que é fundamental para acelerar a transição energética na região e em todo o mundo", afirmou Pedro Vasconcelos, membro do conselho de administração executivo da EDP e CEO da EDP Renováveis na Ásia-Pacífico.O responsável acrescentou ainda que "em 2022 a China registou um recorde anual de mais 128 GW de nova capacidade renovável, dos quais 87 GW em energia solar, e uma quota de 58% de solar descentralizado, ultrapassando pela primeira vez o desenvolvimento dos projetos de grande escala"."Este é um crescimento sem paralelo que nos esforçaremos por continuar a captar", rematou Pedro Vasconcelos. A EDP Renováveis Ásia-Pacífico conta atualmente com cerca de 1,2 GWp de capacidade solar instalada e em construção e um pipeline de mais de 6 GW.No ano passado, a EDP anunciou a compra de 91% na emprega de Singapura Sunseap por 600 milhões de euros. Esta operação permitiu à elétrica portuguesa estabelecer uma sede para aÁsia-Pacífico, com uma carteira de 10 GW de projetos renováveis em diferentes fases de desenvolvimento e presença em nove mercados da região.A procura de energias renováveis na Ásia-Pacífico continua a aumentar, devido a um aumento significativo de novos projetos na China, Índia e Austrália. Os investimentos renováveis da região poderão duplicar para 1,3 triliões de dólares até 2030, de acordo com o grupo global de investigação e consultoria energética Wood Mackenzie.