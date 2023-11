EDP Brasil assina acordo de venda de ativos com a Actis por 500 milhões

A EDP Brasil assinou um acordo com o fundo Actis para a venda de ativos de transmissão no Brasil por 2,7 mil milhões de reais, o equivalente a 500 milhões de euros, de acordo com o comunicado enviado esta quarta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).





"A EDP, através da sua participada EDP - Energias do Brasil, celebrou um contrato de compra e venda com a Edify, fundo de investimento gerido pela Actis, para a venda da totalidade de duas linhas de transmissão", pode ler-se no documento.





A nota detalha que se trata da "EDP Transmissão SP-MG e Mata Grande Transmissão de Energia, com uma extensão de 857 quilómetros e com uma receita anual permitida de 287,7 milhões de reais", o equivalente a 54,43 milhões de euros à taxa de câmbio atual.





A Actis pagou por este negócio 2.700 milhões de euros (500 milhões de euros), "sujeita às condições habituais destas operações até à data de conclusão da transação", salvaguarda a EDP.



Até chegar a este acordo, foram sete meses de negociações, segundo avançou esta quarta-feira de manhã o jornal económico brasileiro Valor.





O banco de investimento Citi foi o responsável pela assessoria financeira da EDP na transação, tendo a sociedade de advogados Madrona Filho ficado com a pasta da assessoria jurídica.





Do lado da Actis, a assessoria jurídica foi realizada pela Mattos Filho e os detalhes financeiros da transação ficaram a cargo do banco Bradesco BBI.





A energética liderada por Miguel Stilwell de Andrade acrescenta que esta "transação insere-se na estratégia de rotação de ativos para a atividade de transmissão no Brasil, definida no Plano de Negócios da EDP para o período 2023-2026".



Esta transação ocorre três meses depois de a EDP ter lançado uma oferta pública de aquisição (OPA) sobre a EDP Brasil, tendo em vista a sua saída de bolsa.



Durante a sessão desta quarta-feira, as ações da EDP recuam 0,10% para 3,966 euros.



(Notícia atualizada às 15:36 horas, com comunicado da EDP à CMVM e com nova cotação da energética na bolsa de Lisboa)