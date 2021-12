EDP Brasil conclui venda de transmissoras à Actis por 210 milhões de euros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A elétrica portuguesa liderada por Miguel Stilwell (na foto), concluiu – através da EDP - Energias do Brasil, por si detida em 55,71% – a venda à Actis Assessoria Investimentos de 100% do capital social dos activos EDP Transmissão ("Lote 24"), EDP Maranhão I ("Lote 7") e EDP Maranhão II ("Lote 11").

Os três activos de transmissão têm uma extensão de 439 quilómetros e uma receita anual permitida de 131 milhões (20,4 milhões de euros), informou a empresa em comunicado divulgado junto da CMVM.

"O valor total da transacção corresponde a um ‘enterprise value’ de 1.329 milhões de reais (210 milhões de euros), sujeito a outros eventuais ajustes e obrigações pós-conclusão comuns neste tipo de transação", acrescenta o documento.

O processo de venda das transmissoras ocorre em conjunto com a aquisição das ações da Celg-T – no dia 14 de outubro deste ano – e segue a orientação estratégica do plano de negócios da EDP.

João Marques da Cruz, CEO da EDP no Brasil, declarou, citado pela Agência CanalEnergia, que "a operação é uma das melhores expressões da estratégia de rotação de ativos". Segundo o responsávl, "com a conclusão da venda das três linhas e a aquisição da Celg T, foi possível aumentar a presença no negócio de transmissão, de menor risco setorial, e foi criado valor adicional para os acionistas".

Em outubro, recorde-se, a EDP adquiriu 100% das ações da Celg Transmissão, em leilão organizado pela Aneel.

A EDP conta agora com oito empreendimentos de transmissão no seu portefólio que, quando operacionais, totalizarão 2.241 km de linhas em extensão.