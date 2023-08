EDP conclui compra de 100% da EDP Brasil

Leia Também OPA à EDP Brasil vai somar 90 milhões de lucros em 2023

A EDP concluiu esta quarta-feira a aquisição das ações da EDP Brasil que ainda não detinha após a Oferta Pública de Aquisição (OPA), informou a elétrica em comunicado à CMVM.Desta forma, indica a empresa liderada por Miguel Stilwell, "consequentemente, passa a deter, de forma agregada, 100% do capital social da EDP Brasil".O comunicado refere que "a EDP Brasil aprovou hoje em Assembleia Geral Extraordinária a aquisição potestativa da totalidade das ações remanescentes em circulação da EDP Brasil (21.494.341 ações, representativas de 3,70% do seu capital social total), por um preço idêntico ao preço por ação oferecido no leilão, ajustado pela taxa SELIC acumulada, pro rata, desde a data de liquidação da OPA até à data efetiva do pagamento (que deverá ocorrer em até 15 dias contados a partir desta data)"."Com esta deliberação, fica antecipadamente encerrado o período de três meses contados a partir da data do leilão da OPA para que os acionistas que não aderiram ao mesmo pudessem vender as suas ações à EDP (período de aquisições supervenientes)", acrescenta."A conclusão da OPA em apenas seis meses representa um passo importante na concretização da estratégia da EDP, permitindo uma maior exposição a redes e geração renovável com receitas indexadas à inflação, bem como sinergias entre as diferentes unidades de negócio da EDP, simplificando a estrutura empresarial do grupo e proporcionando uma maior flexibilidade na gestão da sua presença integrada no mercado brasileiro. Esta transação resultará numa maior contribuição da EDP Brasil para o resultado líquido e cash-flow do grupo EDP, impulsionada ainda pelo contexto macroeconómico positivo do mercado brasileiro", conclui o documento.