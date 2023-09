EDP vende central a carvão no Brasil avaliada em 366 milhões

A EDP chegou a acordo com "um grupo de investidores brasileiros coordenado pela Mercurio Asset para a venda de uma participação de 80% na Pecém Geração de Energia S.A.", informou esta quarta-feira a elétrica em comunicado à CMVM.







O acordo, celebrado pela EDP Brasil - agora totalmente detida pela EDP - reflete um "enterprise value" de 1,9 mil milhões de reais (cerca de 366 milhões de euros ao câmbio atual) para os 100% da central a carvão. O acordo contempla a venda de uma participação de 80% e inclui uma opção de venda dos restantes 20% até ao final do contrato para venda de energia (PPA).



"A central a carvão de Pecém, localizada no porto de Pecém no estado do Ceará, no Brasil, tem uma capacidade de 720 MW e desempenha um papel importante no apoio à segurança do fornecimento de eletricidade à região Nordeste do Brasil, onde o consumo de eletricidade e a capacidade de

pr odução de energia renovável têm vindo a crescer de forma constante . A central dispõe de um PPA de capacidade regulada que vigora até julho de 2027", indica ainda a empresa liderada por Miguel Stilwell.





A EDP manterá 100% da gestão do projeto de hidrogénio renovável de 1 , 25 MW que ini ciou operações em dezembro de 2022 no complexo de Pecém, ressalva a elétrica .