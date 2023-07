OPA à EDP Brasil vai somar 90 milhões de lucros em 2023

No primeiro semestre do ano, a EDP viu os seus lucros subirem 43% para 437 milhões. A elétrica espera que a compra da EDP Brasil tenha um impacto acima do esperado já em 2023.



Miguel Stilwell espera que os lucros cheguem aos 1,1 mil milhões em 2023. Bárbara Silva 27 de Julho de 2023







Graças à "recuperação da produção hidroelétrica", que entre janeiro e junho aumentou 68%, a EDP viu os seus lucros aumentarem 43% nos primeiros seis meses de 2023. Isto depois de há um ano, no primeiro semestre de 2022, ter sido fortemente impactada pela seca extrema em Portugal.



