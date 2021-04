EDP duplica pontos de carga elétricos em Espanha com lançamento de mais 200

A elétrica portuguesa juntou-se à espanhola APK2 para lançarem uma rede de 200 pontos de recarga de veículos elétricos em Espanha, avança o jornal Expansión.





A APK2 é uma gestora de parques de estacionamento e o plano é ter 200 pontos de acesso público espalhados por 30 localidades espanholas até ao verão. Com este investimento, a EDP vai superar a marca dos 400 pontos de carregamento em Espanha.





As ambições destas empresas vão ao encontro do defendido pela Câmara Municipal de Madrid, que requer que os estacionamentos públicos disponham de pontos de carregamento até 2023.





Os pontos de carregamento vão ser instalados em lugares de estacionamento da APK2, nas cidades de Madrid, Barcelona, Sabadell, Tarragona, Castellón, Valência, Vila Real, Alicante, Torrevieja, Sevilha, Jerez, Granada, Marbella, Ronda, Almería, Baracaldo, Vitória, Llodio, San Sebastián, Mondragón, Logroño, Segovia, Burgos, Albacete, La Corunha, Pontevedra, Oviedo, Gijón, Múrcia, Cáceres e Tenerife.





De acordo com o Expansión, a APK2 vai oferecer dois tipos de planos aos clientes. Primeiro, há a hipótese de uma tarifa fixa de recarga durante diferentes períodos horários, nos pontos de recarga partilhados. Em paralelo, os clientes podem pedir a instalação de pontos para uso privado num lugar reservado, o que também pressupõe uma tarifa fixa.





Os 200 novos pontos vão estar integrados na plataforma EDP Move On, a partir das quais os clientes podem gerir as recargas. Por esta via os clientes saberão a distância a que se encontram dos postos, a disponibilidade dos mesmos e o tipo de conexões que oferecem.