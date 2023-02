EDP instala 100 mil painéis solares domésticos na Península Ibérica em 2022

Leia Também EDP anuncia acordo com a Faurecia para instalar 200 mil painéis solares em 60 fábricas

A EDP ultrapassou a marca dos 100 mil painéis solares para autoconsumo em casas de família portuguesas e espanholas no ano passado. No total, a elétrica portuguesa já instalou mais de 700 mil equipamentos domésticos na Península Ibérica.A informação foi enviada por comunicado às redações esta quarta-feira pela EDP que acrescenta que, desde que a empresa desenvolve projetos de energia solar, já tem mais de 137 MWp de capacidade instalada em residências."O marco das mais de 100 mil instalações em residências e o crescimento significativo a que assistimos nos vários países onde estamos presentes são um claro sinal do papel que a energia solar irá desempenhar na aceleração da transição e independência energética da Europa", indica Vera Pinto Pereira, administradora executiva da EDP.Em 2022, a empresa liderada por Miguel Stilwell d'Andrade instalou em Portugal e Espanha uma média de 170 painéis solares por dia. Para além dos clientes domésticos, a elétrica nestes dois países tem também clientes empresariais a aderirem a projetos solares, tal como em Itália, na Polónia, no Brasil, nos Estados Unidos e em alguns mercados asiáticos. No total, a empresa já ultrapassa os 1.6 GWp de capacidade solar distribuída.As mais de 700 mil instalações já permitiram uma poupança às famílias entre 30% a 70% no custos de consumo energético e evitaram a emissão de cerca de 40 mil toneladas.Por outro lado, indica o comunicado, "a produção de energia gerada nestas instalações seria suficiente para abastecer com energia renovável 500 mil pessoas por mês, o equivalente a fornecer apenas com energia solar toda a população de Lisboa."