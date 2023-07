EDP quer baixar exposição ao Brasil para 14% até 2026

Com a OPA da EDP à EDP Brasil, cujo desfecho será conhecido esta terça-feira, a empresa tem planos claros para reformular o seu portefólio de ativos no país, reduzindo a exposição à energia hídrica e térmica, com a venda de barragens e uma central a carvão, e maior aposta no eólico, solar e redes.

EDP quer baixar exposição ao Brasil para 14% até 2026









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: EDP quer baixar exposição ao Brasil para 14% até 2026 O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar