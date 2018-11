EDPR assegura financiamento de 2,9 mil milhões de euros para parque eólico na Escócia

O consórcio Moray Offshore Windpark (East) Limited (MOWEL), composto pela EDP Renováveis, Diamond Generating Europe Limited e Engie, fechou esta quarta-feira os contratos de financiamento para construir no mar do Norte, na Escócia, um parque eólico offshore [no mar] de 950 MW, informa o comunicado divulgado junto da CMVM.

Os acordos de financiamento do projecto foram assinados hoje com um sindicato de 16 bancos comerciais, bem como com a Agência de Crédito à Exportação da Dinamarca e o Banco do Japão para Cooperação Internacional, acrescenta o documento.