EDP dá início à instalação do parque flutuante eólico de Viana do Castelo

A primeira de três plataformas do WindFloat Atlantic, o primeiro parque eólico flutuante da Europa, saiu do porto de Ferrol, em Espanha, e está a ser transportada para Viana do Castelo, local onde vai ser implementado.

A primeira plataforma do WindFloat Atlantic, que tem a maior turbina eólica "offshore" do mundo numa plataforma flutuante, está a ser transportada para alto mar, a 20 quilómetros da costa de Viana do Castelo, segundo um comunicado enviado pela EDP. Esta primeira estrutura foi construída nos portos de Ferrol e Avilés, em Espanha, e as restantes no porto de Setúbal.





O projeto está a ser fabricado pelo consórcio Windplus, cuja maior parcela pertence à EDP Renováveis (54,4%). A francesa Engie, com 25%, a Repsol, com 19,4%, e a Principle Power, com 1,2%, são as restantes acionistas da parceria. O parque eólico terá três turbinas eólicas alicerçadas em estruturas flutuantes, com 30 metros de altura e a uma distância de 50 metros entre si.