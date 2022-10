EDP Renováveis aumenta produção em 14% até setembro

A EDP Renováveis (EDPR) aumentou a produção em 14% nos primeiros nove meses do ano, em comparação com o período homólogo, de acordo com a Antevisão dos Dados Operacionais, comunicada esta quinta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).A empresa aumentou ainda em 1,3 GW a capacidade instalada de energias renováveis nos primeiros três trimestres, com uma subida de 0,7 GW entre junho e setembro, para um total de 14,3 GW no final desse período. A Europa representa 38% do portefólio e a América do Norte 49%. O maior contributo no aumento da capacidade veio da Ásia-Pacífico após a integração dos ativos solares, que já pesam 5% no portefólio.Além disso, "o volume de projetos renováveis que a EDPR tinha em construção atingiu o máximo histórico de 4,3 GW a Setembro de 2022 (uma subida de 1,1 GW face a Junho), incluindo sobretudo projetos com entrada em operação prevista até ao final de 2022 e durante 2023".A produção nos primeiros nove meses ascendeu a 24,4 TWh, mais 14% do que em igual período de 2021. A Europa foi responsável por 35% deste valor, enquanto a América do Norte pesou 55%.O fator de utilização atingiu os 30%, mais dois pontos percentuais do que um ano antes.