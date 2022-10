Produção de eletricidade na EDP aumenta 6% à boleia das renováveis. Hídrico cai 53%

Leia Também EDP Renováveis aumenta produção em 14% até setembro

A EDP produziu até setembro mais 6% de energia em comparação com o mesmo período do ano passado, indica os dados operacionais provisórios que foram esta manhã comunicados à Comissão do Mercados de Valores Mobiliários.A elétrica liderada por Miguel Stilwell (na foto) indica que o crescimento foi sustentado por um "aumento global da geração renovável e pelo aumento da geração térmica no mercado ibérico, no seguimento da seca na Península Ibérica e do aumento das exportações de energia para França."Em relação à energia renovável, a EDP indica que a produção eólica aumentou 11% e a solar mais do que duplicou (as duas juntas somam 14%), com a elétrica a adicionar 2,7 GW de projetos renováveis no período de 12 meses terminado em setembro. Destes, 0,9 GW foram adicionados na Europa, 0.7 GW na região Ásia Pacifico, 0,6 GW na América do Norte e 0,6 GW no Brasil. No final do mês passado, a empresa tinha ainda 4,3 GW de projetos renováveis em construção em 15 mercados na Europa, Américas e Ásia Pacifico.Por outro lado, a produção hídrica no mercado Ibérico caiu 53%, ficando 3,3 TWh abaixo do esperado, "parcialmente compensada por um aumento da geração térmica ibérica, que aumentou 80% ou 5,6 TWh face ao período homólogo". No Brasil, a melhoria da situação hídrica (subiu 15%) permitiu uma geração a carvão perto de zero.Na atividade de comercialização, as vendas de eletricidade em Portugal e Espanha subiram 9%, "refletindo principalmente o crescimento dos volumes vendidos a clientes empresariais em Espanh"a. No gás, os volumes vendidos diminuíram 9% face ao período homólogo."A eletricidade distribuída nos nove primeiros meses de 2022 aumentou 2% em Portugal e no Brasil. O número de pontos de ligação aumentou 1% e 3% face ao período homólogo nas redes ibéricas e no Brasil, respetivamente", indica a EDP.A empresa vai apresentar os seus resultados trimestrais a 27 de outubro.Notícia atualizada às 08:56