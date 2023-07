EDP Renováveis vende nove parques eólicos à austríaca Verbund por 460 milhões

Leia Também EDPR conclui rotação de ativos de portfólio eólico em Espanha

A EDP Renováveis (EDPR) anunciou esta terça-feira em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que concluiu a venda de um portefólio eólico de 257 MW à empresa estatal austríaca Verbund, a maior produtora e fornecedora de eletricidade naquele país europeu.A venda destes ativos, localizados em Espanha, foi concluída por um valor ("enterprise value") de 460 milhões de euros, relativo a 31 de dezembro de 2022.De acordo com a elétrica, esta transação engloba nove projetos eólicos operacionais com uma idade média de 14 anos, que incluem a "possibilidade de repotenciação e capacidade solar híbrida adicional". No mesmo comunicado a EDP Renováveis informa que os ativos agora vendidos faziam parte da aquisição do negócio de energias renováveis da Viesgo, concluída em dezembro de 2020."Esta transação está inserida no contexto do programa de Rotação de Ativos de 7 mil milhões de euros para o período entre 2023 e 2026 anunciado no Capital Markets Day da EDP Renováveis em março de 2023, permitindo à EDPR acelerar a criação de valor e reciclar capital para reinvestir em crescimento rentável", remata o comunicado enviado à CMVM.De acordo com a Bloomberg, do lado da Verbund a compra destes ativos eólicos em Espanha faz parte da estratégia da empresa para aumentar a geração de energia elétrica a partir do sol e do vento para 20 a 25% da sua capacidade total até 2030, como forma de reduzir a dependência das barragens e da energia hidroelétrica que predomina na Áustria.