EDP Renováveis garante venda de energia de dois parques eólicos na Colômbia

A EDP Renováveis (EDPR) anunciou esta quarta-feira que assegurou dois contratos de compra de energia de 15 anos, relativos aos dois parques eólicos que a empresa tem em construção na Colômbia.

Segundo um comunicado à CMVM, a companhia diz que "os contratos de longo-prazo são relativos a energia renovável que irá ser produzida por dois parques eólicos, nomeadamente Alpha com capacidade registada de 212 MW e Beta de 280 MW".

A construção destes dois parques eólicos, com uma capacidade total de 492 MW, tinha sido anunciada pela EDPR em março deste ano, com a empresa a destacar que os dois projetos marcavam a entrada da companhia no seu 14.º mercado.

Na altura a empresa liderada por Manso Neto referia que ia "procurar garantir contratos de compra e venda de eletricidade a longo prazo com terceiros (os chamados PPA), para vender a eletricidade produzida por ambos os parques".

Agora a EDPR refere que já concretizou esta garantia de venda de energia, que aconteceu num leilão organizado pelo governo colombiano. Com quase 500 MW, este foi o maior contrato de venda de energia que a EDPR ganha de uma vez só.

Com a garantia da venda da energia, a EDPR adianta que "a entrada em operação dos parques deverá ocorrer em 2022", permitindo à empresa expandir "a sua presença geográfica ao entrar num novo mercado com desenvolvimento sustentável dos recursos energéticos renováveis".

"Com este novo contrato a EDPR tem atualmente assegurado 60% dos cerca de 7,0 GW de capacidade build-out prevista para o período de 2019-2022, conforme anunciado no Strategic Update de 12 de março de 2019", acrescenta a empresa, sinalizando que "continua a analisar oportunidades de crescimento, enquanto desenvolve projetos rentáveis focados em países com perfil de baixo risco e estabilidade regulatória".