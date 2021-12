EDP Renováveis inicia operação de dois parques eólicos em Itália

Leia Também EDP Renováveis assina contrato de 35,7 MW em projeto eólico na Polónia

A EDP Renováveis, o braço dedicado à área de energias renováveis da EDP, anunciou o início da operação de dois parques eólicos em Itália. Em comunicado, a empresa indica que a "entrada em funcionamento destes parques de 70 MW vai evitar a emissão de 86 mil toneladas de CO2 por ano e eleva para 385 MW a capacidade instalada da empresa do grupo EDP no país".Os novos parques são o Monte Mattina, de 25 MW, e Sant’Alessandro, de 45 MW, com capacidade para produzir energia "suficiente para abastecer mais de 58 mil casas".O parque eólico de Monte Mattina é composto por sete turbinas eólicas de 3,6 MW cada e está situado na região da Campânia, onde a EDPR já contava com uma capacidade instalada de 35 MW, passando agora a atingir 60 MW.Já o parque eólico Sant'Alessandro, situado na região da Basilicata, conta com treze turbinas eólicas de 3,45 MW cada. A empresa liderada por Miguel Stilwell d’Andrade já geria 171 MW nesta região, elevando agora essa fasquia para 226 MW."A entrada em funcionamento destes dois parques eólicos reafirma a nossa aposta no mercado italiano e contribui para continuar a consolidar a nossa carteira no país. Estamos empenhados em ser um interveniente fulcral na promoção da energia verde neste mercado, que deverá crescer significativamente na próxima década", destacou Miguel Stilwell d'Andrade, CEO da EDP e da EDP Renováveis, citado em comunicado.A entrada em operação destes dois projetos vai aumentar a capacidade operacional da EDP Renováveis em Itália para 385 MW. Deste bolo total, cerca de 100 MW foram ligados à rede este ano, indica a EDPR.A empresa destaca ainda que estes projetos estão "alinhados com o compromisso da empresa com a transição energética e a intenção de investir cerca de 19 mil milhões de euros", no âmbito do plano estratégico, que quer implementar perto de 20 GW de energias renováveis até 2025.