Joint venture da EDP Renováveis ganha projeto eólico na Escócia

Leia Também EDP Renováveis inicia operação de dois parques eólicos em Itália Moray East (950 MW) e Moray West (900 MW), permitindo-lhe "alavancar experiência e sinergias no desenvolvimento, construção e operação deste novo projeto, que também irá explorar a componente de hidrogénio renovável", refere a empresa.

atingir uma capacidade instalada offshore de

40 GW até 2030".



Assim, com o anúncio de hoje, "a EDP Renováveis aumenta as suas opções de crescimento no eólico offshore num mercado atrativo, aumentando e diversificando assim as opções de crescimento rentável a longo prazo da companhia, mantendo ao mesmo tempo, um perfil de risco equilibrado ", sublinha.

A Ocean Winds, joint venture detida pela EDP Renováveis e pela Engie para projetos offshore, ganhou os direitos exclusivos para desenvolver um parque eólico de cerca de 1 GW na Caledónia, Escócia.O anúncio foi feito, esta segunda-feira, pela subsidiária do grupo EDP, num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).Os 440 quilómetros quadrados de área marítima atribuídos à Ocean Winds localizam-se junto aos projetos offshore já existentes de