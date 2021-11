EDP Renováveis inaugura parque eólico na Grécia. "O primeiro de muitos"

Leia Também EDP vê oportunidades de investimento em todo o território norte-americano

Foi anunciado em 2018, ainda por António Mexia. Três anos depois, foi a vez de Miguel Stilwell, CEO da EDP e EDP Renováveis, cortar a fita do primeiro projeto da empresa na Grécia, considerada pelo responsável como um mercado "particularmente importante" para a EDP.O parque eólico de Livadi, perto da cidade de Malesina, no centro do país, tem 14 turbinas e uma capacidade de 45 MW, o que significa que será capaz de fornecer energia a mais de 28 mil famílias. Vai gerar 100 GWh por ano e contribuir para a redução de aproximadamente 48 mil toneladas de emissões de CO2 por ano.Será "o primeiro de muitos" projetos da energética portuguesa na Grécia, sublinhou Miguel Stilwell. "Este é um projeto de longo prazo", assegurou.O plano da EDP para a Grécia passa por desenvolver uma capacidade de 500 MW até 2025, estando para isso previstos investimentos superiores a 500 milhões de euros. O valor envolvido no parque de Livadi não foi divulgado."Este é um momento histórico para a EDP Renováveis e para todos os envolvidos no parque de Livadi", começou por declarar Miguel Stilwell durante a cerimónia de inauguração do parque, que contou com a presença das autoridades locais e de parceiros da EDP na Grécia."O parque eólico de Livadi é um passo importante para a EDP e marca o nosso primeiro projeto na Grécia. O compromisso do país para com as energias renováveis representa uma grande oportunidade para a empresa e planeamos continuar a explorar oportunidades que reforcem a nossa posição de liderança no setor das energias renováveis e impulsionem a transição energética do país", ressalvou.A EDP Renováveis entrou na Grécia em 2018 e tem, atualmente, um portfólio de 152 MW contratados em leilões eólicos no país. Os próximos projetos da empresa na Grécia, a 25ª geografia onde a EDP está presente, deverão ser inaugurados no próximo ano.* A jornalista viajou a convite da EDP