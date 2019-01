EDP Renováveis interessada em mega-projecto eólico na Polónia

A PGE recebeu 13 propostas iniciais de parceiros estrangeiros para o desenvolvimento do maior projeto eólico da Polónia no Mar do Báltico. A EDP Renováveis é uma das empresas, de acordo com a Bloomberg.

A PGE, a maior empresa de energia da Polónia, tem um plano para construir um projeto de energia eólica offshore de 2,5 gigawatts até 2030, numa altura em que o país está a apostar nas energias verdes para reduzir a sua dependência do carvão, adianta a Bloomberg.

E já recebeu 13 propostas iniciais para este projeto, entre as quais consta a EDP Renováveis, adianta a mesma agência.

EDP Renováveis, Eneco, EON, Orsted e a Scottish Power da Iberdrola estão entre as empresas que já demonstraram estar interessadas no projeto, segundo uma fonte próxima do assunto.