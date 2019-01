Produção da EDP Renováveis aumentou 3% em 2018

Em 2018 a produção da EDP Renováveis cresceu 3% face a 2017, revelou a cotada em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).





No ano passado, a produção de energias renováveis da empresa liderada por Manso Neto ascendeu a 28,4 TWh, para o que contribuíram as "adições de capacidade ao longo dos últimos 12 meses (+0,7 GW) apesar de um fator de utilização inferior ao período homólogo".





A América do Norte (55%) deu o maior contributo para a produção total, seguida da Europa (40%) e do Brasil (4%). No mercado norte-americano registou-se um aumento de 4% da produção comparativamente com 2017 e no europeu o acréscimo foi de 3%. O aumento mais significativo foi registado no mercado brasileiro (+43%).





O fator de utilização em 2018 foi de 30%, valor que compara com os 31% verificados em 2017.





Até Dezembro último, a EDP Renováveis "geria um portfólio de 11,7 GW em 11 países, dos quais 5,4 GW na Europa (2,5 GW Espanha, 1,3 GW Portugal e 1,7 GW RdE), 5,8 GW na AdN e 0,5 GW no Brasil".