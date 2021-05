EDP Renováveis prevê ganhos de mais de 300 milhões em 2021 com venda de ativos

Leia Também Lucro da EDP Renováveis derrapa 39% no primeiro trimestre para 38 milhões

A EDP Renováveis já tem fechadas vendas de ativos nos Estados Unidos que lhe dão ganhos de mais de 200 milhões em 2021. Mas a empresa também está em negociações na Europa, e espera que estas lhe permitam obter mais de 300 milhões este ano, no âmbito do plano de rotação de ativos.De momento, acordos de rotação de ativos no valor de 1,1 mil milhões de euros já foram assinados nos Estados Unidos, para serem fechados em 2021, dos quais se esperam ganhos de capital de 200,2 milhões."Temos ainda transações a nível europeu, que estão a ser negociadas de momento. Isso deve entregar-nos um total de mais de 300 milhões de euros", afirmou o CEO da EDP e EDP Renováveis, Miguel Stilwell de Andrade, numa conferência com analistas a propósito da apresentação de resultados.Nos Estados Unidos, o mais recente acordo foi fechado com a Greencoat Capital no passado dia 21 de abril, com a venda de uma participação de 55% de um portefólio de ativos eólicos. Outros acordos que terão efeito este ano são a venda da participação de 80% noutro projeto eólico, assinada com a CCL em setembro de 2020, e ainda a venda da totalidade de um projeto eólico à Nipsco, algo que já está acordado desde outubro de 2019.O CEO esclareceu ainda que os ganhos nos Estados Unidos devem ser contabilizados na segunda metade do ano e aqueles que são esperados na Europa também, mas mais perto da reta final.A empresa diz-se confiante nos seus objetivos de crescimento, referindo que, nos seus mercados chave, vão abrir leilões de renováveis ao longo de 2021 num total de capacidade de 30 gigawatts. Locais onde a EDP considera que está "bem posicionada" para participar, nas palavras de Stilwell. Noutros mercados europeus, a elétrica conta oportunidades à volta dos 20 GW, que também podem ser consideradas. "Dá-nos muita confiança em termos de continuar a fechar a pipeline para o futuro com projetos rentáveis".A EDP Renováveis já tem assegurados 6,4 gigawatts (GW) de capacidade adicional para o período entre 2021 e 2025, o que representa 61% da meta para 2021-2023. Paralelamente, diz ter 2,5 GW de contratos em negociação."A EDP Renováveis está focada em energias renováveis e no hidrogénio verde", acrescentou ainda Stilwell de Andrade. Paralelamente, o gestor reforçou que os planos de recuperação na Europa e nos Estados Unidos trazem "boas notícias de ambos os lados do Atlântico" em termos de oportunidades a serem exploradas pelo setor, para uma economia mais verde.A EDP Renováveis diz que espera a normalização no desempenho dos ativos nos Estados Unidos, que foram abalados no primeiro trimestre por eventos climatéricos extraordinários e por um baixo recurso eólico. Esta normalização, a juntar a "resultados sólidos" na Europa e no Brasil, assim como melhorias no custo da dívida "dão perspetivas positivas para o resto de 2021", afirmou o CEO.A EDP Renováveis apresentou esta quinta-feira, antes da abertura dos mercados, as contas do primeiro trimestre do ano. A empresa de energias limpas registou uma queda homóloga de 39% no lucro líquido do primeiro trimestre deste ano para os 38 milhões de euros.