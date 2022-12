EDP Renováveis vende parque solar nos EUA por 300 milhões de dólares

Leia Também EDP Renováveis conclui venda de dois projetos nos EUA por 650 milhões de euros

A EDP Renováveis acordou a venda do parque solar Indiana Crossroads Solar Park no estado de Indiana, nos Estados Unidos, à Northern Indiana Public Service Company LLC. O contrato foi de 300 milhões de dólares, representando 1,5 milhões de dólares por megawatt.A informação foi comunicada esta manhã à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). O acordo foi celebrado através de um protocolo "build & transfer", ou seja, cabendo à elétrica portuguesa a construção do parque e entregando-o já pronto ao novo proprietário."A EDPR já assegurou 3,4 mil milhões de euros de encaixes com rotação de ativos", indicou a empresa no comunicado, acrescentando que esta venda "está inserida no contexto do programa de rotação de ativos de 8 mil milhões de euros para 2021-25 anunciadono Capital Markets Day da EDP Renováveis em fevereiro de 2021".O programa de rotação de ativos da empresa liderada por Miguel Stilwell d'Andrade tem por objetivo permitir à EDP Renováveis acelerar a criação de valor e reciclar capital para reinvestir em crescimento rentável.